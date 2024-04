Über Wildparker und einsichtige Eltern Neue Fußgängerzone Trier: Diese Erfahrung machen Händler und Gastronomen (Fotos)

Die Regeln für die erweiterte Fußgängerzone gelten seit dem 4. März. Genug Zeit, um sich umzugewöhnen? Der Praxistest zeigt, dass dies zumindest für die meisten Eltern zu gelten scheint, die bislang ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Tür des Angela-Merici-Gymnasiums gebracht haben. Es mag auch am frühlingshaften Wetter liegen. Aber an diesem frühen Montag ignoriert nur der Fahrer eines weißen Kleinwagens mit SAB-Kennzeichen, dass die Neustraße komplett für Autos gesperrt ist. Zu allem Unglück biegt das Schülertaxi aus dem Kreisgebiet danach in die German-Straße ein, was nun verboten ist.