Schließen nun Geschäfte? Fußgängerzone Trier: „Neue“ Regeln bringen Händler auf die Palme

Schließen Einzelhandelsgeschäfte in Trier, weil die Regeln für die Fußgängerzone von der Stadtverwaltung deutlich strikter durchgesetzt werden als in der Vergangenheit? Nach Meinung der Freien Wähler Trier, die bei den Kommunalwahlen erstmals als Fraktionen in den Stadtrat einziehen wollen, besteht daran kein Zweifel. „Die Innenstadt und Verkehrspolitik des Trierer Ampelbündnisses schadet der lokalen Wirtschaft und wird zu mehr Leerständen in der Innenstadt führen“, beklagt die Vereinigung in einer Pressemitteilung.