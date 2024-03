Schließen nun Geschäfte? Fußgängerzone Trier: „Neue“ Regeln bringen Händler auf die Palme

Als Beleg führt Kreisvorsitzender Daniel Klingelmeier eine Pizzeria in der Neustraße an, die sich gezwungen sehe, ihren gewohnten Lieferdienst einzustellen, weil die Stadt eine Genehmigung für das Be- und Entladen außerhalb der Lieferzeiten (6 bis 11 Uhr) abgelehnt habe. Das gefährde die Existenz des Unternehmens. Der Inhaber des Lampengeschäfts „Licht und mehr“ in der Johann-Philipp-Straße – der Verlängerung der Konstantinstraße in Richtung Kornmarkt – habe sogar beschlossen, den Standort in der Innenstadt „aufgrund der Restriktionen bei Be- und Entladung der Ware komplett aufzugeben“.