75 Jahre erfolgreich Das Geheimnis der Gärtnerei im Tiergartental Trier

Trier-Olewig · Die Gärtnerei Schmidtgen liegt idyllisch zwischen Wald und Weinbergen in Trier-Olewig. In diesem Jahr feiert sie 75. Geburtstag. Wie schafft es eine Gärtnerei, die so abseits liegt, so lange so viele Kunden zu erfreuen?

16.08.2024 , 06:21 Uhr

