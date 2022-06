Freibad : Hitzewelle: Gäste stürmen die Schwimmbäder in der Region Trier

Südbad am Donnerstag. Bis 14 Uhr waren bereits 2000 Besucher registriert. Der Bademeisterrechnet das es bis Abends 2500 werden Foto: Hans Kraemer

Trier (HJK) Sommer, Sonne, gute Laune: Hochbetrieb herrschte am Donnerstag nicht nur im Südbad Trier (Foto). Auch am Moselstrand und in den Bädern im Kreis war einiges los. In Erwartung eines heißen und schulfreien Wochenendes dürfte der Ansturm der Badegäste auch in den nächsten Tagen nicht abreißen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Krämer