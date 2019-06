Trier : Gästeführer spenden für die Judengasse

Trier Zum 100-jährigen Bestehen der Stilrichtung Bauhaus haben Gästeführer des Vereins der Gästeführer Trier und Region (VGT) an acht verschiedenen Orten zu kostenlosen Kurzführungen eingeladen.

Nicht nur am Hauptmarkt, sondern auch am Moselstadion oder an der Stadtbibliothek am Weberbach finden sich bemerkenswerte Verbindungen zum Bauhaus. Erstmals wurden Bauwerke etwas außerhalb der Innenstadt einbezogen und vorgestellt, wie das Stadtbad und die beiden Ortsteile Heiligkreuz und Mariahof.