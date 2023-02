Fastnacht : Närrische Galasitzung im Bürgerzentrum in Schweich sorgt für buntes Programm

Schweich Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie waren am Samstagabend im Bürgerzentrum Schweich wieder die Narren los. Mit Tanz, Klamauk und Schunkeln wurde die fünfte Jahreszeit eingeläutet. Dazu kam royaler Besuch.

„Hand in Hand – unser Trier, das ist quant“, so heißt es im offiziellen Lied der Karnevalssession in Trier. Gemessen daran, dass das Händeschütteln aufgrund der Corona-Pandemie aus der Mode gekommen schien, ein treffender Titel, um die neue Karnevalssaison einzuläuten. Statt FFP-2-Maske trugen an diesem fröhlichen Abend die Narren und Feierfreudigen lieber wieder Gardeuniform und Clownskostüm. Das Sessionsmotto: „Zirkus, Clown und Ballerina, finden Stadthusaren prima – Manege frei für Runde zwei.“