Nach Insolvenz Aus dem Galeria-Restaurant in der Simeonstraße wird ein Café

Mit der Insolvenz der Galeria-Warenhäuser gerieten auch die formal eigenständigen Restaurants bei Karstadt und Kaufhof in Schieflage. Während seit Dienstag, 14. März, klar ist, wo Kaufhäuser als Teil des straffen Sanierungsplanes dichtmachen, steht jetzt auch fest, welche Gastronomiebetriebe von der Schließungswelle betroffen sind. Nun die Entwarnung: Die Restaurants der Galeria-Filialen in Trier werden zunächst nicht geschlossen. Das Restaurant in der Trierer Simeonstraße soll jedoch auf ein Café reduziert werden. Dieses soll in Zukunft mit deutlich weniger Personal auskommen.