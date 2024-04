Bald soll es Klarheit geben Rettungsplan für Galeria-Kaufhof-Filialen – Welche Rolle Ikea auch in Trier spielen könnte

Laut Medienberichten sieht der Plan vor, dass insgesamt 70 Galeria-Karstadt-Kaufhof-Filialen in Mega Malls umgebaut werden. In diese Malls sollen sich dann verschiedene Unternehmen einmieten. „Focus Online“ berichtet, dass vor allem Ikea großes Interesse an einer entsprechenden Partnerschaft habe. Die schwedische Möbelhauskette würde laut diesen Plänen in den Einkaufszentren Planungsbüros einrichten. Hier könnten die Kunden dann entscheiden, ob sie ihre Bestellung zu sich nach Hause liefern lassen, in einem der Möbelhäuser abholen oder an einem sogenannten Pick-up-Point einsammeln. Schon in der Vergangenheit hat Ikea immer wieder signalisiert, dass sie an der Einrichtung entsprechender Studios sehr interessiert seien.