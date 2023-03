150 Arbeitsplätze gesichert Galeria-Schließungen: Warum beide Trierer Kaufhof-Filialen geöffnet bleiben

Wie viele seiner noch verbliebenen 129 Filialen deutschlandweit geschlossen werden und welche – die Entscheidung darüber hatte der Galeria Karstadt Kaufhof Konzern (GKK) für diese Woche angekündigt. Am Montag ging dann alles ganz schnell: Erst teilte der GKK-Gesamtbetriebsrat mit, dass 52 Häuser zumachen, dann kursierte intern eine Schließungliste. Die große Überraschung: Weder die Galeria-Kaufhof-Filiale in der Trierer Fleischstraße noch die in der Simeonstraße waren auf dieser zu finden.