Einzelhandel : Unterstützung aus Mainz für Galeria Kaufhof-Standorte in Trier

Der in den frühen 1960er Jahren erbaute Kaufhof in der Simeonstraße ist das älteste der drei Trierer Warenhäuser. Foto: Roland Morgen

Trier Die Zukunft der beiden Galeria Kaufhof Standorte in Trier ist weiter ungewiss. Arbeitsminister Alexander Schweitzer stellt sich vor die Beschäftigten – SPD-Politiker und Oberbürgermeister Wolfram Leibe schreiben an Konzernspitze.

In der Hängepartie um die Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof steigt die Nervosität. So ist auch Anfang des neuen Jahres nicht klar, welche Filialen der zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre insolventen Firmengruppe geschlossen werden. Auch für den Standort Trier mit den beiden Warenhäusern in der Simeonstraße und der Fleischstraße ist die Zukunft ungewiss. Das lässt zunehmend die Politik aktiv werden.

Keine Gewissheit für Beschäftigte „Auch Monate nach der Einleitung des Insolvenzverfahrens werden die Beschäftigten der Galeria-Warenhäuser im Argen über ihre Zukunft gelassen“, beklagte der rheinland-pfälzische Arbeitsminister Alexander Schweitzer nun bei einem Gespräch mit Vertretern des Galeria-Betriebsrats und des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Speyer. Dort wird ebenfalls gebangt. Für die Beschäftigten sei diese monatelange Hängepartie unerträglich. Der Minister fordert „schnell Klarheit, wie es für den Standort, aber auch für sie ganz persönlich weitergeht“.

Deutschlandweit betreibt der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof derzeit 131 Standorte in 97 Städten. Dem Konzern gehören rund 18.000 Beschäftigte an, davon rund 400 in Rheinland-Pfalz. In Rheinland-Pfalz befinden sich zwei Standorte in Trier sowie Filialen in Speyer, Koblenz, Mainz und Bad Kreuznach. In den Warenhäusern des Galeria-Konzerns arbeiten mehrheitlich Frauen, häufig sind diese in Teilzeit beschäftigt.

In einem Schreiben fordert Arbeitsminister Schweitzer die Konzernleitung auf, ihre Verantwortung für die Beschäftigten wahrzunehmen und Transparenz darüber zu schaffen, welche Standorte in Rheinland-Pfalz erhalten bleiben. In die Entwicklung von Zukunftskonzepten für die verbleibenden Standorte müsse die Belegschaft eng einbezogen wer-den.

Das entspricht dem Anliegen der Politikerinnen und Politiker, die sich besonders für den Erhalt der beiden Standorte in Trier einsetzen. Verena Hubertz, Trierer Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der Trierer SPD: „Bei einer hohen Einzelhandelszentralität wie in unserer Innenstadt, ist es besonders wichtig, keine großen Leerstände zu haben, noch dazu an diesen ausgezeichneten Standorten. Uns ist es ein großes Anliegen, diesen Wirtschaftsfaktor und wichtigen Bezugspunkt für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt und Region zu erhalten.“

Diese Standpunkte hat Hubertz gemeinsam mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Sven Teuber und Oberbürgermeister Wolfram Leibe in einem Schreiben an den CEO und den Generalbevollmächtigten von Galeria Karstadt Kaufhof dargelegt.

„Es ist uns ein großes Anliegen, die Verantwortlichen auf die Bedeutung der Häuser für die Stadt und umgekehrt auf die Vorteile dieser Standorte für den Konzern in der Europastadt Trier mit seiner touristischen Attraktivität hinzuweisen. Wir kämpfen für den Erhalt der Standorte und der Arbeitsplätze der Beschäftigten mit ihrer langen Treue und Tradition“ bekräftigte Hubertz.

„Mitarbeiter-Kompetenz nutzen“ Teuber und weitere SPD-Mitglieder des Trierer Stadtrats hatten sich bereits Anfang Dezember mit den Betriebsräten der beiden Trierer Standorte getroffen. Dabei sagte er „jedwede mögliche Unterstützung im Kampf für die Beschäftigten“ zu und erinnerte an die politischen Aktivitäten, als es um die damals drei großen Kaufhäuser in Trier ging. Karstadt wurde geschlossen. Zwei Standorte seien auch dadurch erhalten geblieben. „Der Erhalt beider Galeria-Standorte in Trier, als Zugpferde der Fußgängerzone, ist von zentraler Wichtigkeit für den Handel in unserer Innenstadt.“