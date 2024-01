Umfrage unter Passanten Drohende Galeria-Schließung in Trier: „Es würde etwas fehlen“

Trier · Die Zukunft des Warenhauses in Trier ist wieder ungewiss. Das mittlerweile dritte Insolvenzverfahren lässt eine Schließung der Standorte wieder möglich werden. Was denken die Menschen in der Stadt darüber?

15.01.2024 , 17:46 Uhr

Der Galeria Kaufhof in der Simeonstraße ist eine von zwei Filialen in der Trierer Innenstadt. Die Zukunft beider Häuser ist nach dem dritten Insolvenzverfahren im Unternehmen erneut ungewiss. Foto: Cedric Huwig

Von Cedric Huwig

Voriges Jahr hatten sich die Trierer Galeria-Standorte erst vom zweiten Insolvenzverfahren des Konzerns erholt. Nun ist die Zukunft des Warenhauses und seiner Standorte wieder ungewiss. Wie der Volksfreund mehrfach berichtete, hat das Unternehmen GKK vergangenen Dienstag zum mittlerweile dritten Mal Insolvenz angemeldet. Im März 2023 wurde den Trierer Filialen zunächst Entwarnung vor einer Schließung gegeben. Das ist jetzt wieder unklar. Was die Menschen in der Stadt darüber denken.