Warenhaus an der Porta Jubel bei Galeria in der Trierer Simeonstraße – doch wie geht es weiter?

Die Nervenprobe für die mehr als 200 Trierer Kaufhof-Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Filialen in Fleisch- und Simeonstraße hatte am Freitagabend begonnen. Alle 92 Standorte deutschlandweit hatten von der Geschäftsführung der Kette mit Firmensitz in Essen zwei kurze Texte zugeschickt bekommen. Beide Texte sollten ausgedruckt werden – als Plakate für die Eingangstüren am Samstagmorgen. Plakat 1: „Aufgrund einer Mitarbeiterversammlung bleibt diese Filiale heute geschlossen“. Plakat 2: „Aufgrund einer Mitarbeiterversammlung ist diese Filiale derzeit geschlossen, ab 11 Uhr ist wieder für Sie geöffnet“. Am Samstagmorgen werde mitgeteilt, welche Filiale welchen Text aushängen soll, erklärte die Konzernführung.