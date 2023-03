Pizza-Riese will Familienunternehmen kaufen Galileo-Übernahme durch Dr. Oetker: Was sich Gewerkschafter davon erhoffen

Das Bundeskartellamt hat die Informationen am Freitag veröffentlicht. Die Dr. Au­gust Oet­ker Nah­rungs­mit­tel KG will sämt­li­che Ge­sell­schafts­an­tei­le an der Ga­li­leo Le­bens­mit­tel GmbH & Co.KG kaufen. Damit würde das Tiefkühlpizza-Unternehmen aus Trierweiler eine 100-prozentige Tochter von Dr. Oetker. Und Oetker ist einer der Platzhirsche auf dem deutschen und internationalen Tiefkühlpizza-Markt.