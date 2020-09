Bewegung : Ganzkörpertraining mit der MJC Trier für jedermann

Trier Die MJC Mergener Hof Trier bietet ein Ganzkörpertraining „Haltung und Bewegung“ für Anfänger und Fortgeschrittene an.

Ziel ist die Steigerung der Fitness und des Wohlbefindens. Das Training beginnt am Freitag, 13. November, in der Grundschule St. Matthias, Kentenichstraße 2, in Trier. Der Unterricht findet an zehn Abenden freitags von 17.45 bis 18.45/19 Uhr statt. Die Kosten betragen 55 Euro.