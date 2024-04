Stadtrat entscheidet Die Skatehalle Trier bleibt – für mindestens weitere 25 Jahre

Der viele Regen im März war für die Skateszene in Trier keine gute Sache. Im Freien konnten sie kaum ihrem Lieblingssport frönen. Und in der Skatehalle an der Aachener Straße stand so mancher Baustellenkübel, in dem das vom undichten Dach tropfende Wasser aufgefangen wurde, als zusätzliches Hindernis im Weg. Dennoch ist die Stimmung unter den Kindern und Jugendlichen bestens. Denn der lange Streit um die Zukunft der Halle scheint überraschend gelöst.