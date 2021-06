Kultur : Führungen im Karl-Marx-Haus

Trier Im Garten des Karl-Marx-Hauses finden ab sofort bis zum 28. August jeweils samstags von 14 bis 15 Uhr Führungen statt. Unter freiem Himmel erfahren die Besucher mehr über die vielen Facetten der Biografie und Wirkungsgeschichte des bekannten Sohns der Stadt Trier und können im Anschluss noch selbstständig die Ausstellung „Von Trier in die Welt: Karl Marx, seine Ideen und ihre Wirkung bis heute“ erkunden.

Die Teilnahme an der Führung ist mit gültiger Eintrittskarte kostenlos. Die Kontaktdaten der Teilnehmenden werden erfasst. Außerdem gelten die allgemeinen Hygiene-Regeln, ein Mindestabstand von 1,50 Metern und das Tragen von medizinischen Masken oder OP-Masken.

Anmelden für eine Führung kann man sich am Empfang des Museums, per Mail an karl-marx-haus@fes.de oder telefonisch unter 0651/970680.