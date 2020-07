Gebäudebrand : Gartenhaus brennt in Zewen

Foto: Fritz-Peter Linden

(red) In der Kettenstraße in Zewen hat am Sonntagabend laut Polizei ein Gartenhaus gebrannt. Die Feuerwehr nennt es in einer Erstmeldung einen Anbau in einem hinteren Gebäude. Nach etwa zwei Stunden hatten die etwa 28 Einsatzkräfte das Feuer laut Feuerwehr unter Kontrolle.