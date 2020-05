Feuerwehr : Gartenhaus in Schrebergarten brennt komplett nieder

Foto: TV/Frank Göbel

Trier-Feyen/Weismark Ein Haus in einem Schrebergarten des Kleingartenvereins Pfahlweiher in Trier-Feyen/Weismark ist in der Nacht zum Samstag gegen 2 Uhr komplett abgebrannt. Auch Schuppen von Nachbargrundstücken seien betroffen, sagt der Einsatzleiter der Trierer Feuerwehr, Christian Feld.