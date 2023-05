Natur und Menschen zusammenbringen Beruf mit alten Wurzeln: Was macht eine Gartentherapeutin?

Am 18. Mai findet der „World Therapeutic Horticulture Day 2023“, der Welttag des therapeutischen Gartenbaus, zum ersten Mal nahezu weltweit statt. Gartentherapie war lange in Vergessenheit geraten, nun ist sie wieder da. Ein möglicher Grund ist, dass – parallel zur zunehmenden Digitalisierung der Welt – in vielen Menschen die Sehnsucht nach mehr Natur wächst.