Verfahren am Landgericht Gartenzwerg als Waffe: Mutmaßliche Diebin schlägt Verfolger

Eine 26-Jährige Frau muss sich am Dienstag, 14. November, 9.30 Uhr, am Landgericht Trier unter anderem wegen räuberischen Diebstahls verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt der Angeklagten zur Last, am 29. April Uhren und Schmuck im Wert von insgesamt 21.000 Euro gestohlen zu haben und später einen Verfolger verletzt zu haben. Die Tatwaffe ist dabei ungewöhnlich: ein Gartenzwerg.