Ein besonderes Haustier : Gassi fliegen am Mattheiser Weiher? - Ente Spunk genießt den Sonnenuntergang

Gassi fliegen am Mattheiser Weiher? - Ente Spunk genießt den Sonnenuntergang

Trier Sie wackelt mit dem Hintern, geht gern spazieren und verteidigt ihr Frauchen vehement, wenn es sein muss. Klingt nach einem Hund? Weit gefehlt.

Beim Spaziergang am Mattheiser Weiher - übrigens halten alle Abstand und sind zu zweit unterwegs - sitzen zwei Frauen auf einer Bank, die eine links, die andere rechts. Dazwischen thront auf der Lehne eine stattliche Ente.

Passiert, denkt sich der Spaziergänger, schließlich gibt es viele Enten dort, die durchaus an Menschen gewöhnt sind. Auffällig ist, dass die Frau rechts aus der Bank mit dem Tier redet und es anfasst, als wäre das stattliche Tier ein Schoßhündchen.

Was stimmt denn da nicht? Auf die Frage, wie es komme, dass das Tier so ungewöhnlich zutraulich ist, anwortet sie: „Das ist meine Ente“.

Bitte was? Tatsächlich lässt sich die Ente für unsere Fotos ohne viel Schnattern hochheben und in die richtige Position bringen. Das Frauchen von Spunk, wie die putzige Ente heißt, ist Monique Heinz aus Aach. Sie ist gebürtige Luxemburgerin, lebt aber in Deutschland.