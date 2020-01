Geschichte : Gasthaus Steffes: Aus nach 131 Jahren

Gisela und Hermann Steffes haben die Traditionsgaststätte in Schöndorf Ende 2019 geschlossen. Foto: TV/Katja Bernardy

Schöndorf Das Ende einer Traditionsgaststätte: Wirt Hermann Steffes schließt die Tür seiner Gaststätte in Schöndorf für immer.Noch ist unklar, was aus dem großen Lokal wird.

Im großen Saal über der Gaststätte steht ein Klavier, davor Stühle im Halbkreis. Am 27. Dezember hatten die Sänger des Männergesangvereins Harmonie Schöndorf dort zum letzten Mal geprobt. In dem Saal, in dem auch Hunderte Hochzeiten, Kommunionen, runde Geburtstage gefeiert wurden, Trauernde nach Beerdigungen zusammensaßen oder Vereine Vorstände gewählt hatten, ist es mucksmäuschenstill.

Leise ist es auch eine Etage tiefer in der Gaststätte. Nur Pokale des Sportvereins erinnern stumm an Siegesfeiern bis in die Nacht. Die Lichter des Tannenbaums und die der Gaststätte sind aus, auf der blitzblanken Zapfanlage steht ein Blumentopf mit vierblättrigen Kleeblättern und Glückssymbolen für das neue Jahr.

Für Hermann, 69, und Gisela Steffes, 62, startet es mit mehr Freiheit – ohne Gäste. Offiziell haben sie an Silvester die Traditionsgaststätte im Herzen von Schöndorf (Verbandsgemeinde Ruwer) und der „Poar“ – wie die fünf Ortschaften Schöndorf, Ollmuth, Hinzenburg, Holzerath und Bonerath sich nennen – geschlossen. Das Aus des Lokals gegenüber der Kirche hatte sich über Jahre hinweg angekündigt.

Im 19. Jahrhundert, im Jahr 1888, hatten Johann und Margarethe Blau, er aus Lampaden stammend, sie aus Kell, ein altes Bauernhaus in Schöndorf gekauft. „In der guten alten Stube eröffneten sie eine Wirtschaft, der Beginn des Lokals“, sagt Hermann Steffes. Sie hätten damals mehr Landwirtschaft als Gasthaus betrieben, sagt er.

Im Treppenhaus hängen heute Fotos der Vorfahren, Erinnerungsporträts an Anfänge und Lebenswerke. Steffes, auch Finanzbuchhalter einer Trierer Firma, hatte die Rolle des Wirts von seinen Eltern Jakob und Resi Steffes 1982 in vierter Generation geerbt. Vielen Gästen wird auch die gute Seele des Hauses, wie er sagt, in Erinnerung sein: Maria Casper. Und unzählige Teller hätten die beiden Köchinnen Änni Hennen und die bereits verstorbene Hilde Karos mit der klassischen „Poar“-Vorspeise Tafelspitz und selbst gemachte Remouladensoße gefüllt.

Seit Anfang der 1990er Jahre packte auch Steffes’ Ehefrau Gisela mit an. Das Ehepaar schenkte aus und hörte zu, wenn an der Theke Politiker gelobt und verwünscht wurden, Gäste Freudiges und Trauriges erzählten, Neuigkeiten die Runde machten. Mit „Kommunikation pur“ beschreibt Hermann Steffes das, was sich seit vielen Jahrzehnten im Gasthaus Steffes abspielte.

Das Aus kam schleichend. Vor Jahren schon war das Wirtspaar kürzer getreten, hatte nur noch mittwochs, samstags und sonntags stundenweise auf. „Der sonntägliche Frühschoppen lief noch“, sagt Gisela Steffes, aber sonst seien die Gästezahlen von Jahr zu Jahr geschrumpft.