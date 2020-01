Gastro-Kolumne : Christiane macht Mittag – im Chibi-ya in der Trierer Glockenstraße

Ich gehöre nicht zu den Menschen, die zum Jahreswechsel melancholisch sind. Statt zurückzuschauen, was alles nicht so gut gelaufen ist, freue ich mich aufs neue Jahr und die Dinge, die ich vorhabe. Zum Beispiel Apnoe-Tauchen, länger unter Wasser sein ohne Pressluftflasche also. Ich stelle es mir schön vor, ohne technisches Hilfszeug im tiefen Blau zu schweben.

Was das mit der Mittagskolumne zu tun hat? Sobald ich mir näher ausmale, wie ich den Atem anhalten werde, saugen meine Lungen plötzlich und von alleine so viel Luft ein, wie sie nur können. Gerade so, als müssten sie mich jetzt sofort vorm akuten Erstickungstod bewahren. Und so ist es, trotz aller guten Vorsätze, auch mit dem Mittagessen. Sobald ich denke, ach, heute mal nur einen Apfel, setzt sekundengleich der Heißhunger ein.

„Japanische Küche“ verspricht das Chibi-ya in der Trierer Glockenstraße – ohne Sushi auf der Karte zu haben. Dafür gibt’s leckere Ramen-Suppen (10 Euro) mit vielerlei unterschiedlichen Einlagen und zusätzlichen Toppings zur Auswahl, zum Beispiel Menma (fermentierte Bambussprossen), Negi (japanische Lauchzwiebeln) oder Kimchi (milch-sauer vergorener Chinakohl).

Zum Mittagsmenü (ebenfalls 10 Euro) gehört vorweg eine Miso-Brühe, ein Reisgericht nach Wahl und ein Getränk. Ich entscheide mich für einen frischen Ingwer-Tee und Gydon: hauchdünne, gekochte Rindfleischscheiben mit Zwiebeln, Kimchi, saurem Rettich und Reis.

Das kleine, zweistöckige Japan-Restaurant in der Trierer Glockenstraße ist zur Mittagszeit gut gefüllt, einige Tische sind sogar reserviert, denn der Platz ist knapp. Gegründet hat das Chibi-ya einst eine junge Japanologie-Studentin mit wenig Startkapital. Die einfache Einrichtung ist seitdem geblieben. Serviert wird in günstigem Essgeschirr, teilweise aus Mehrwegkunststoff. An die Wände sind lustige Hasen mit rosa Ohren und pompösen Kimono-Gewändern gepinselt. Von der Decke hängen Fahnen mit japanischen Schriftzeichen. Irgendwie hat das alles etwas studentisch-internationales – das Chibi-ya könnte man sich so auch in jeder größeren Backpacker-Stadt dieser Welt vorstellen.