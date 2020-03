Gastro-Kolumne : Christiane macht Mittag – im Der Daddy in der Neustraße

Trier Lässig, lässiger, Daddy: In dem Laden in der Neustraße gibt’s individuelle Burger, die direkt vor den Augen der Gäste zubereitet werden.

Manchmal schämt man sich ja für Dinge, die keine Millisekunde Scham verdient haben. Wie zum Beispiel noch nie bei McDonald’s gewesen zu sein. Nein, nein: natürlich war ich schon bei McDonald’s. Aber eben mit 9 Jahren zum ersten Mal. Es war in Hamburg. Ich war alleine zu Besuch bei Verwandten. Und alles in der großen Stadt war toller und moderner als in meinem kleinen Eifeldorf – was die beiden Cousins mir nur allzugerne unter die Nase rieben: „Waaaas? Du bist noch nie U-Bahn gefahren?“, „Waaaas? Bei euch gibt’s keinen Fischmarkt?“ So Sachen halt. Ein „Waaaas? Du warst noch nie bei McDonald’s?“ wollte ich mir ersparen. Stattdessen schwärmte ich in höchsten Tönen von dem – nicht existenten – McDonald’s in der nächsten Kleinstadt bei uns zu Hause.