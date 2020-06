Trierer Gastro-Szene : Strandvergnügen kann bald starten

Fast startklar: Der Moselstrand beim Trierer Nordbad. Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Noch tut sich nur wenig am neu gestalteten Ufer beim Nordbad. Aber schon bald soll das Projekt Moselstrand starten. Am Mittwoch will die Stadt Trier in einer Pressekonferenz bekanntgeben, wer den Zuschlag zum gastronomischen Betrieb der künftigen Freizeitanlage erhalten hat.