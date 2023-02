Altstadt-Gastronomie in Trier : Aus für Bistro Vianotta an der Konstantin-Basilika

Trier Nach gerade einmal viereinhalb Jahren ist schon wieder Schluss: Die Gastro-Räume in den Arkaden am Konstantin-Basilika-Platz stehen leer. Das Vianotta hat dichtgemacht. Betreiber Björn Kurda nennt nachvollziehbare Gründe.

Kleiner Laden, große Ambitionen: Als Björn Kurda im Sommer 2018 das Lokal Vianotta in den Arkaden an der Konstantin-Basilika eröffnete, war das für ihn ein gewaltiger Sprung. Runter vom Petrisberg, wo er am Wasserband ein erfolgreiches Bistro- und Catering-Unternehmen betrieb, rein in die Altstadt. In eine Pole-Position nahe von Unesco-Welterbe (Konstantin-Basilika, Dom/Liebfrauen) und Palastgarten. Ein, wie Kurda damals fand, „idealer Ort“, um sich mit seinem vom Petrisberg bekannten „Lecker, locker, leicht“-Konzept (Eintöpfe, Salate, Pizza, Pasta, Currys) ein zweites Standbein zu verschaffen. Weitere könnten folgen, zumal die Gastro-Fläche an der Basilika (30 Plätze im Inneren, rund 140 auf Terrasse auf städtischem Boden) eher klein ist.