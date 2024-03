Der Betreiber gibt sich noch geheimnisvoll Neues Restaurant auf dem Trierer Petrisberg: Aus Monte Petris wird Adana Ocakbasi 01

„Herzlich willkommen!“ steht auf Deutsch und Türkisch („Hoş geldiniz“) am Eingang. Auch die Beschriftung an der Fassade ist neu und signalisiert schon von Weitem: Das Monte Petris ist endgültig Vergangenheit. Adana Ocakbasi 01 heißt das Restaurant in der Max-Planck-Straße 6 nun. Eröffnet ist es aber noch nicht. Und offizielle Informationen gibt es ebenfalls nicht. „Ich bitte um Verständnis, dass ich derzeit nicht offiziell in Erscheinung treten und auch nicht namentlich genannt werden will“, sagt der Betreiber, ein in Trier ansässiger Gastronom.“