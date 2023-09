Restaurants in der Krise? Deshalb läuft die Gastronomie auf Sparflamme - Jetzt reden die Gast- und Kneipenwirte

Immer häufiger stehen Gäste, die spontan in ihr Lieblingsrestaurant möchten, vor verschlossener Tür. Der Grund: geänderte Öffnungszeiten oder ein zusätzlicher Ruhetag wegen Personalmangels. Das Fehlen von Fachpersonal belastet die durch gestiegene Energie- und Erzeugerkosten angeschlagene Gastronomie zusätzlich. „Die Gastronomie kocht und bedient nur noch auf Sparflamme“, bedauert Jerome Frantz von der Gastronomie-Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Trier. Zurzeit gebe es allein in Trier 40 offene Stellen, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der NGG. „Fast alle suchen händeringend Personal“, sagt Frantz und ergänzt: „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal.“ Doch ist das auch so? Wir haben bei Gastronomen in der Region nachgefragt.