Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Abschied von Shems, Maathes & Co. in Trier

Auf Wiedersehen – aber nicht mehr am alten Standort: Mehmet Kirisikoglu und Güllü Temizsoy haben ihr Restaurant Shems am Viehmarkt aufgegeben. Wegen Corona hatten sie dort zuletzt Abholservice angeboten. Foto: Roland Morgen

Trier Schwere Zeiten für Gastwirte: Bekannte Trierer Kneipen sind Vergangenheit. Aber nicht alle nur wegen Corona.

Vom Trierer Viehmarkt aus die untergehende Sonne zu beobachten, ist traditionsgemäß ein Feierabendvergnügen für viele Menschen. Die Terrassen der dortigen Gaststätten bieten eine wunderbare Aussicht zum westlichen Horizont mit Markusberg und Mariensäule.

Doch der „Sonnenuntergang“ am 8. Mai hat keine kollektive Freude bereitet. An jenem Freitag war das Restaurant Shems (persisch-arabisch für Sonne) letztmals geöffnet. Ein Corona-Opfer? „Jein“, sagen die Betreiber Mehmet Kirisikoglu (41) und Güllü Temizsoy (38). Corona habe das Ende beschleunigt, das aber wohl unausweichlich war. Zu den Gründen wollen sich die beiden Geschäftspartner, die auch privat ein Paar sind, nicht äußern. Bekannt ist aber schon länger, dass das Verhältnis zum Vermieter alles andere als harmonisch ist. Ende Oktober sollte Schluss sein. Nun war es eben schon ein knappes halbes Jahr vorher so weit.

Doch es soll kein Abschied für immer sein. Mehmet, der 23 Jahre lang in der Gastronomie tätig war, verdient sein Geld derzeit im Baubereich. Seine Partnerin, studierte Wirtschaftsinformatikerin, sucht noch einen Job. 2021 wollen beide „gastronomisch was Neues machen“. Die Ex-Shems-Räume hat inzwischen der Betreiber des Shisha-Café Sahara (ebenfalls Viehmarkt) übernommen.

Auch Michael Kiggen ist Aussteiger aus einer bekannten Trierer Gaststätte: Am 31. Mai hat er das Fischers Maathes (Weberbach) geschlossen, das er 2012 von Nadine Rummel übernommen hat. Der 46-Jährige, Inhaber auch des Café Greco am Viehmarkt, sagt, er sehe sich außerstande, angesichts der geltenden Corona-Auflagen das Restaurant wirtschaftlich zu betreiben. Zudem gebe es einen „Dissens mit dem Vermieter“. Also habe er nur zwei Wochen nach dem Neustart die Reißleine ziehen müssen.

Keinen Stress wegen Vermieter, sondern „ausschließlich wegen Corona“ führt Nicolas Flammant (38) als Grund für die Schließung der Krämerie (Neustraße) an. Das Virus habe ihn „eiskalt erwischt“: Der aufwendige Umbau des kleinen, französisch angehauchten Restaurants und eine konzeptionelle Umstellung im Frühjahr 2019 hätten viel Geld und Energie gekostet – und der coronabedingte Leerlauf endgültig den Rahmen gesprengt: „Weiterzumachen in einer Zeit der Ungewissheit konnte ich für mich nicht verantworten. Zu schließen war eine reine Vernunftentscheidung.“

Ein Nachmieter „mit völlig anderem Konzept“ steht bereits in den Startlöchern, will sich aber nicht outen, „solange nichts unterschrieben ist“.

Einen neuen Pachtvertrag dürfte es bald auch für die Gaststätte Brunnenhof im Westflügel des Simeonstifts geben. Marco Gruben (46), seit 2010, der Betreiber, ist seit 31. Mai „definitiv raus“, wie er sagt; „Die Stadt hat mir fristlos gekündigt.“ Eine Aussage, die sich mit der Antwort des Rathaus-Presseamtes auf TV-Anfrage deckt. Begründung: „Vertragsverletzungen und wiederholte Abmahnungen“. In den nächsten Tagen wolle er die Räume an die Stadt zurückgeben, kündigt Gruben an. Zu seiner beruflichen Zukunft sagt er: „Es wird schon weitergehen.“

Zur Zukunft des Brunnenhofs sagt die Stadt: „Es laufen bereits erste Gespräche in Sachen Neuverpachtung.“ Dabei dürfte wohl auch eine Kooperation mit dem Stadtmuseum Simeonstift festgeschrieben werden, die es zum Leidwesen von Museumschefin Elisabeth Dühr bisher allenfalls sporadisch gegeben hat.

Aus vorübergehend wurde dauerhaft: Die Kultkneipe Fischers Maathes (Weberbach) ist geschlossen. Foto: Roland Morgen