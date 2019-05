Nach monatelanger Kritik : Gastroverband Dehoga stärkt Präsident den Rücken und attackiert Trierer Kammerchef

Bad Kreuznach Gereon Haumann soll bis 2029 im Amt bleiben. Der Ausschluss von Hotelier Ganter wurde endgültig beschlossen.

Bad Kreuznach Der rheinland-pfälzische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga hält an der vorzeitigen Amtszeitverlängerung des umstrittenen Präsidenten Gereon Haumann bis zum Jahr 2029 fest. Gleichzeitig wurde der Ausschluss des Traben-Trarbacher Hoteliers Matthias Ganter aus dem Verband bestätigt. Das beschlossen mehrere Verbandsgremien mit einer Mehrheit. On weit über 90 Prozent am Montag in Bad Kreuznach.