Schwere Zeiten für die Wohnungswirtschaft Trotz Problemen bei alten Häusern: GBT will weiterhin bezahlbaren Wohnraum schaffen

Die Ergebnisse des Wohnungsgipfels in Berlin werden auch für Trier Auswirkungen haben. Sybille Jeschonek, Vorstand der Wohnungsbau- und Treuhand AG GBT, blickt deshalb mit Interesse, aber auch mit einiger Skepsis auf das, was dort beschlossen wurde. „Vieles davon sind noch Absichtserklärungen“, sagt sie. „Aber Absichtserklärungen gibt es bereits seit Jahren. Was wir brauchen, sind belastbare Dinge und Förderrichtlinien mit einem Bestand von mehreren Jahren.“