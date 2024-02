Bauprojekt schreitet voran Noch mehr Wohnraum im Kloster Bethanien in Trier-Kürenz

Wie mächtig eine Baustelle ist, zeigt sich am besten aus der Luft. Vor allem dann, wenn sie von unten so schlecht einsehbar ist wie die auf dem Gelände des Klosters Bethanien in Kürenz. Im Juni 2022 wurde dort im Bereich des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes mit dem ersten Abschnitt eines gewaltigen Umbauprojekts begonnen. „Wir werden im Spätsommer damit fertig sein“, freut sich Sybille Jeschonek, Vorständin der Wohnungsbau und Treuhand AG GBT.