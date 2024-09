Neue Gedenktafel enthüllt Wie die Trierer Staatsanwaltschaft an Gestapo-Opfer erinnert

Im Gebäude Christophstraße 1 verfolgt die Staatsanwaltschaft in Trier Kriminelle. Das Haus ist jedoch mit einer entsetzlichen Geschichte behaftet. Unter der NS-Herrschaft war dort die Geheime Staatspolizei (Gestapo) untergebracht. Eine im Jahr 2011 am Gebäude befestigte Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer der Gestapo Trier war vor knapp drei Jahren von Unbekannten gewaltsam aus der Wand gerissen und gestohlen worden. Jetzt wurde diese Tafel mit Unterstützung der Klaus Jensen-Stiftung erneuert und wieder gut sichtbar unweit des Haupteinganges an dem geschichtsträchtigen Gebäude befestigt.