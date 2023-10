Weitere Schließung droht Sorge um Geburtshilfe in Merzig: Warum eine Schließung das Mutterhaus Trier noch weiter belasten würde

Es ist kurz vor Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Der TV berichtet über eine sehr traurige Entwicklung. Das Geburtshaus Saarburg schließt. Die Leiterin geht in den Ruhestand. Für die werdenden Mütter in der Region Trier fällt dadurch das letzte Stück Wahlfreiheit weg, ihr Kind außerhalb einer Klinik zu gebären (außer sie haben die Möglichkeit zu einer Hausgeburt). Das Mutterhaus – damals noch mit Geburtshilfe-Standorten in Trier-Mitte und Ehrang – bekommt eine Monopolstellung. Nur einen Monat später folgt der nächste Genickschlag: Wegen der Corona-Pandemie werden die Geburtsstationen Mitte und Ehrang zusammengelegt. Nach der Überflutung am 21. Juli 2021 stellt die Klinik am Standort Ehrang den Betrieb komplett ein. Der Mutterhaus-Standort Mitte betreibt seitdem die letzte Geburtsstation in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg.