Vor der Porta Nigra Gedenken an die Opfer von Hanau in Trier ist gleichzeitig Aufruf zum Kampf gegen Rechtsextremismus (Fotos)

Vier Jahre nach dem rassistischen Anschlag von Hanau: Aus diesem Grund gab es am Montagabend, 19.02.2024, um 19 Uhr, eine Gedenkveranstaltung vor der Porta Nigra in Trier. Zu diesem Gedenken sind rund 200 Menschen zusammengekommen.

Zunächst wurden die Namen der Toten vorgelesen: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov.

Im Anschluss gab es eine Schweigeminute. Währenddessen wurde für jedes Opfer eine Kerze entzündet. Die Gesichter der Toten wurden auf Schildern gezeigt, welche sich auf dem Vorplatz verteilten.

„Der Anschlag in Hanau hat auf entsetzliche Weise gezeigt, wozu die Verbreitung rechter Ideologien und rassistischer Hetze führen. ‚Nie wieder ist jetzt!‘ heißt auch: Nie wieder Hanau!”, so lautete der Aufruf zum Gedenken der Veranstalter Buntes Trier, Afrikanische Community Trier e.V. und Allegaoren - Trier gegen Hass und Hetze.

Während der Kundgebung kamen live vor Ort und als Hörbotschaft Angehörige der Opfer zu Wort. In Redebeiträgen wurde nochmals deutlich gemacht, dass es keinen Platz für Antisemitismus, Rassismus und Menschenverachtung gibt.