Gedenken an Nazi-Opfer Gedenken an Sinti-und-Roma-Deportationen aus Trier

Trier · 84 Jahre her, aber nicht dem Vergessen preisgegeben: Am 16. Mai 1940 wurden in Nazi-Deutschland erstmals Sinti-und-Roma-Familien deportiert. In einer Gedenkveranstaltung am Platz der Menschenwürde in Trier wurde am Donnerstag daran erinnert.

16.05.2024 , 18:32 Uhr

Gedenken gemeinsam: Christian Kling (links), Vorstandsvorsitzender des Landesverbandes der Sinti und Roma), und Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Foto: Roland Morgen