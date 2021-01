Kirche : Gedenken an Triers „heimlichen Heiligen“

Gedenktafel für Hieronymus Jaegen in der nach ihm benannten Straße in der Altstadt. Foto: Roland Morgen

Trier Das Gedenken an Hieronymus Jaegen (1841-1919) findet am Samstag, 23. Januar, in der 17-Uhr-Messe in der Liebfrauen-Basilika statt. Das „Ausweichen“ an einen Ersatzort ist nötig, weil die Kirche St. Gangolf, in der sich Jaegens Grab befindet, wegen umfassender Sanierungsarbeiten geschlossen ist.

