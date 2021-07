Stadtgeschichte : Historisches Unglück bewegt noch immer

Stadtteilbewohnerin Ingrid Albrecht legt eine weiße Rose am Gedenkstein nieder. Foto: Roland Morgen

Trier-West/Pallien Vor 75 Jahren, am 22. Juli 1946, starben drei junge Franzosen im Trierer Busental bei der Explosion einer Weltkriegsmine. In einer Gedenkfeier erinnerten Weststadt-Pfarrer Aloys Hülskamp, Ortsvorsteher Marc Borkam und andere Stadtteilbewohner an die Opfer.

Wie ein Grabstein sieht das Denkmal aus, das an dem kleinen Weg steht, der vom Sirzenicher Bach im Busental hoch zur Straße Auf der Jüngt führt. Es markiert eine Stelle, an der sich eines der schwersten Unglücke der Nachkriegszeit in Trier ereignete. Beim Hantieren mit einer deutschen Panzermine, die sie gefunden hatten, kamen am 22. Juli 1946 drei Jugendliche ums Leben: Jean Probst (15), Pierre Moltaldo (15) und Gérald Espuna (16), Söhne von Offizieren der französischen Besatzungsstreitkräfte, die im nahegelegenen heutigen Robert-Schuman-Haus wohnten.Die Eltern stifteten den Gedenkstein noch im Todesjahr ihrer Söhne. Deren sterblichen Überreste wurden in den Heimatorten in Frankreich beigesetzt.

Die Trierer Bevölkerung nahm damals großen Anteil an dem harten Schicksal, das die Familien getroffenen hatte. Besatzer und Besetzte waren in tiefer Trauer vereint.

Und heute? „Jean, Pierre und Gérard, ihr seid nicht vergessen!“, betonte Pater Aloys Hülskamp bei der von ihm gestalteten Gedenkfeier zum Jahrestag. Trier-West/Palliens Ortsvorsteher Marc Borkam kündigte an, die nächste Ortsbeiratssitzung dem Andenken an die drei Jugendlichen zu widmen.

Foto: Roland Morgen

