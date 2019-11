Erinnerung : Gedenkgottesdienst für Verstorbene

Trier Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen lädt zu einem Gedenkgottesdienst am Mittwoch, 27. November, um 17 Uhr in die Klinikkapelle in Ehrang ein.

Angesprochen sind alle Angehörigen, Mitarbeiter des Klinikums und Freunde der von Oktober 2018 bis September 2019 im Klinikum Mutterhaus Ehrang verstorbenen Patienten und Mitarbeiter.