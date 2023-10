Mordfall in Trier Erinnerung an Laura-Marie: Acht Jahre nach dem Verbrechen gibt es nun eine Gedenkstelle

Es ist ein Verbrechen, das die Region Trier und ganz Deutschland im Jahr 2015 bewegte: der Mord an der damaligen 16-jährigen Laura-Marie aus Trier-Nord. Sie wurde am 13. März 2015 vom damaligen 24-jährigen Nachbarn umgebracht. Anschließend wurde die Leiche an einem Verbindungsweg zwischen der Schönbornstraße und am Wasserweg verbrannt. Der Mörder von Laura-Marie wurde im Februar 2016 zu lebenslanger Haft verurteilt.