Leserbeitrag : Gedicht einer verhinderten Stadtführerin

Trier Von Kaiser Augustus bis Karl Marx: Viele wichtige Stationen der bewegten Geschichte der Stadt Trier und ihre Persönlichkeiten lässt unsere Leserin Bettina von Engel in einem Gedicht Revue passieren.

fand in Trier so mancher seine Bleibe

ist sie in Würde und Anstand ergraut .

Was sie so lange am Leben gehalten