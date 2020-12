Weihnachten : „Den Heiland aß geboren!“

Übersetzung

Am Weihnachtsmorgen war es kalt. Und ziemlich hart gefroren.

Da kräht der Hahn in aller Früh: „Der Heiland ist geboren!“

Da bellt der Hund: „Wuwu, wuwu, wo ist er denn zu finden?“

Da meckert die Ziege: „Zu Bethlehem!“ Und bleibt nicht länger hinten.

Der Hund, der sagt: „Ich lauf dahin, und wären es hundert Stunden.

Und lecke ihm seine kalten Füße warm, wenn ich ihn hab gefunden.“

Der Hahn, der sagt: „Ich ziere ihn schön mit Federn sondergleichen.“

Die Ziege, die sagt: „Ich gebe ihm Milch; Sankt Joseph soll mich melken!“

Und was gibst du, o Menschenkind, deinem Gott aus treuem Herzen?

Willst du in Sünd’ und Unverstand dein Seelenheil verscherzen?

Du brauchst nicht über Land und Meer nach Bethlehem zu rennen;

den Heiland findest du überall, wenn du ihn willst erkennen.

Peter Zirbes (* 10. Januar 1825 in Niederkail; † 14. November 1901 in Niederkail) war ein fahrender „Sänger“ (Poet) und Jenischer. Mit 20 Jahren begann er als wandernder Steinguthändler unterwegs seine Verse zu schmieden. Später versuchte Zirbes, sich eine Existenz als „Verfasser, Verleger und Subscribentensammler in einer Person“ aufzubauen. Auch als Kolonialwarenhändler, Nebenerwerbslandwirt und Versicherungsagent war er aktiv. Seine Werke sind heute in Buchform und als gesprochene Version auf CD erhältlich.