Verkehr : Geduld, liebe Autofahrer: Mega-Stau wegen Vollsperrung in Trier-Olewig

Stau in der Domänenstraße in Trier-Kürenz. Durch die Sperrung der Olewiger Straße kommt es hier regelmäßig zu Behinderugen. Foto: TV/Online-Redaktion

Trier Kleine Ursache – riesige Wirkung: Weil die Olewiger Straße zwischen Sickingen- und Hermesstraße wegen der Baustelle noch bis Anfang Oktober komplett gesperrt ist, staut sich der Verkehr. In den Stoßzeiten geht in Trier fast nichts mehr. Ist Besserung in Sicht?