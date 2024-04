Gefährliche Einmündung Unfallschwerpunkt Ermesgraben: Warum der Stadtrat gegen eine Ampel ist

Wenn es in Schweich kracht, eilen Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen meistens an den Ermesgraben – dort, wo die Kreisstraße 39 in die Bundesstraße 53 mündet. Sieben Mal ist die Polizei Schweich zwischen Januar und Mitte April dorthin ausgerückt. Bei zwei Unfällen wurden Menschen schwer verletzt. Die Gründe liegen laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Trier zum einen an der falschen Einschätzung der Geschwindigkeit des Gegenverkehrs, zum anderen an der mangelnden Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer, die beim Linksabbiegen die Gegenfahrbahn kreuzen müssen.