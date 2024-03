Die schlechteste Straße in Trier? Gefährliche Sickingenstraße – 1,5 Kilometer Schlagloch-Desaster

Viele Straßen in Trier sind in einem schlechten Zustand. Doch so dramatisch wie bei der Sickingenstraße, die vom Amphitheater 1,8 Kilometer zum Petrisberg hinaufführt, ist es sonst nirgends. Zwar wurde der 300 Meter lange Abschnitt bis zur Einmündung Bergstraße vor einigen Jahren im Rahmen von Tiefbauarbeiten der Stadtwerke mit einer neuen Deckschicht versehen. Auf den restlichen 1500 Metern sind die Schäden allerdings so groß, dass mittlerweile zwei größere Bereiche mit Warnbaken gesichert werden mussten.