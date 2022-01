Justiz : Neue Hoffnung für Trierer Gefängnis? Schließung rückt in weite Ferne

Foto: dpa/Birgit Reichert

Trier Ist in Sachen Trierer Gefängnis das letzte Wort doch noch nicht gesprochen? Zumindest scheint sich die ursprünglich für 2028 ins Auge gefasste Schließung weiter zu verzögern. Warum das so ist und wieso die JVA in Trier möglicherweise gar nicht schließen wird.