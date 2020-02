Trier Mit einem überraschenden Geständnis des Angeklagten ist der Prozesstag vor dem Trierer Landgericht gestartet. Es ging um den mutmaßlichen Mordversuch im Hochwaldort Osburg. Nun wurde das Urteil gesprochen.

Weil er mit einer Schrotflinte in ein Zimmer geschossen hat, in dem sein ehemaliger Kumpel schlief, hat das Trierer Landgericht einen 55-jährigen Mann aus dem Hochwaldort Osburg am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt.

An einem der vorausgegangenen Verhandlungstage hatte ein Kronzeuge seinen ehemals besten Freund schwer belastet. Er habe ihm gegenüber die Tat gestanden, sagte der Zeuge. Die 48-jährige Ehefrau hatte ihrem Mann dagegen ein Alibi gegeben: „Er hat unser Haus in der Nacht nicht verlassen.“ Auch der Angeklagte hatte die Tat in der Vergangenheit bestritten. Die Ehefrau räumte am Donnerstag ein, bei ihrer Zeugenaussage gelogen zu haben.