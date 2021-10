Menschen und Schicksale : Geflüchtete Mutter in Trier: „Es könnte so schön sein, wenn meine Kinder nicht in Afghanistan wären“

Trier/Kabul Vor vier Jahren wurde die Familie auf der Flucht vor den Taliban getrennt. Jetzt bangt Toba Rahimi erneut um zwei ihrer Kinder.

Wenn Toba Rahimi über die Situation ihrer zwei Kinder sprechen soll, die sich in einem Vorort von Kabul vor den Taliban verstecken, wird sie fast sprachlos. „Wenn ich an Roya und Abdul denke und sehe, was gerade in Afghanistan passiert, vergesse ich die Worte, die ich hier in Deutschland gelernt habe“, sagt die 44-Jährige nach einiger Zeit, in der sie die Fassung wieder gefunden hat. „Man fühlt sich hier so machtlos ...“

Sohn Rohullah, der von den Arbeitskollegen und Freunden meist Roman genannt wird, hilft dann beim Übersetzen und gibt der Frau halt, die mit ihm und dem jüngeren Bruder Ebadullah seit 2016 in Trier lebt. Der absolviert im Wirtschaftsgymnasium gerade die zwölfte Klasse. Toba Rahimi arbeitet als Altenpflegehelferin. In Kabul, als sie sich noch um ihre vier Kinder kümmern konnte, war sie bei einer humanitären Einrichtung aktiv, die sich besonders in der ländlichen Region um die afghanische Hauptstadt für die Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern einsetzte. Das war bereits vor mehr als fünf Jahren nicht ohne Risiko. Mehrfache Drohungen der Taliban waren damals einer der Gründe für die Flucht.

Rohullah, damals 20 Jahre alt, wurde ebenfalls bedroht, Ebadullah war zwölf. Mit dabei waren bis in die Türkei auch Roya (25) und Abdul (15). „Meine Schwester hat auch für die Frauenrechtsorganisation gearbeitet“, macht Rohulla klar, der wie Roya davor in Kabul begonnen hatte, Jura zu studieren. Doch im Frühjahr 2016 wurden die große Schwester und Abdul in der Türkei von ihrer Mutter und den Geschwistern getrennt. „Die Polizei hat uns festgenommen und gegen Geld weiterreisen lassen“, erzählt Rohullah. „Weil wir uns nicht verständlich machen konnten, haben wir nicht erfahren, was mit unserer Schwester und unserem Bruder passiert ist.“

Das verzweifelte Bangen auf der weiteren Flucht bis nach Trier und in den Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung in Trier-Euren hat erst ein Ende, als im November 2016 durch einen Zufall wieder ein Kontakt zustande kommt. Roya und Abdul waren in den Iran und von dort zurück nach Kabul abgeschoben worden, wo sie zunächst bei einer Tante, später bei einem Cousin untergekommen waren.

Eurens Ortsvorsteher Hans-Alwin Schmitz lernt die Rahimis, die seit fünf Jahren als Flüchtlinge anerkannt sind, damals im Willkommenscafé in Euren kennen. Zwar wohnen diese inzwischen in Kürenz. Am engen Kontakt mit der Familie hat das nichts geändert. Auf seinem Smartphone hat er Fotos der Dokumente, die das Engagement von Toba für Frauenrechte in Afghanistan belegen. Auch ein Bild ist dabei, das die 44-Jährige zusammen mit der Frau des letzten Präsidenten, Aschraf Ghani, zeigt. „Man fühlt sich so machtlos“, beschreibt Schmitz seine eigenen Gefühle beim Blick auf die aktuelle Situation.

Wie die ist, zeigt Rohulla mit einem heimlich gedrehten Video, das er von einem Bekannten aus Kabul bekommen hat: Darauf werden zwei verängstigte Männer von mehreren bewaffneten Taliban bedrängt und umstellt. „Keiner weiß, was mit den Leuten passiert, die verhaftet werden“, sagt der 25-Jährige, der in den vergangenen Jahren vergeblich gemeinsam mit seiner Mutter versucht hatte, die Erlaubnis für den Nachzug der Geschwister nach Deutschland zu bekommen. Allein die Beschreibung darüber, über eine zerstörte Botschaft, verschwundene Papiere und unzureichende Altersgutachten, könnte mehrere Seiten füllen.

Immer wieder kommen Toba Rahimi die Tränen bei diesem Gespräch mit dem Volksfreund-Redakteur. „Es könnte ... so schön sein, wenn ... meine Kinder nicht in ... Afghanistan wären.“ Diese stockenden Worte findet sie nach einigen Anläufen. Doch sie weiß, dass dazu ein kleines Wunder notwendig wäre.

Als die Taliban in Kabul so blitzartig die Macht übernommen haben, tauchen sie auch beim geschiedenen Ehemann von Toba auf. Sie setzen ihm drohend eine Frist, den Aufenthaltsort der beiden Kinder zu verraten. Doch der Vater warnt Tochter und Sohn per Telefon und verlässt selbst seine Wohnung, um sich zu verstecken.

Wieder bricht der Kontakt zu Roya und Abdul ab. Sieben lange Tage der Verzweiflung und Ungewissheit, bis sie sich wieder meldeten. Die junge Frau und ihr Bruder hatten Hals über Kopf die Wohnung des Cousins verlassen und verstecken sich seitdem in einem kleinen Dorf vor den Stadtgrenzen von Kabul. „Meiner Mutter geht es sehr schlecht, wenn sie keinen Kontakt mit meinen Geschwistern hat“, umschreibt Rohullah diplomatisch die seelische Belastung dieser Tage.

Inzwischen klappt das mit dem Telefonieren wieder, zumindest dreimal pro Woche, sofern in Afghanistan Strom für das Handy da ist und das überwiesene Telefonguthaben angekommen ist. „Meine Schwester sagt nicht so viel zu ihren Ängsten, auch aus Rücksicht auf unsere Mutter“, weiß der 25-Jährige, der in Deutschland eine Elektrikerlehre abgeschlossen hat und bei einem großen Wohnungsbau- und Verwaltungsunternehmen arbeitet. Doch immerhin so viel: „Meine Geschwister fühlen sich wie Gefangene im eigenen Land.“

Die Entwicklungen dort, mehr als 5000 Kilometer entfernt von Trier, verfolgen die Rahimis in Deutschland aufmerksam. Was sie sehen, stimmt nicht optimistisch. „Die Politiker sagen immer, dass Hilfskräfte und Gefährdete ausreisen dürfen, aber es passiert nichts“, verzweifelt Toba. „Wir brauchen Hilfe, damit wir wieder zusammen sein können.“

Rohullah, den seine Freunde Roman nennen, hofft auf politische und diplomatische Initiativen angesichts der aktuellen Situation in Afghanistan. „Die Taliban haben kein Geld, um das Land zu regieren. Vielleicht lassen sie deshalb bald Menschen wie unsere Geschwister ausreisen.“