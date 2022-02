Kundgebung am Samstagnachmittag : Geplante Menschenkette in Trier: „Klares Zeichen setzen für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt angesichts dieser Pandemie“

Symbolbild: Die geplante Menschenkette soll auch ein Signal gegen rechtsautoritäre und verschwörungsideologische Inhalte sein. Foto: dpa/Uwe Anspach

Trier Die große Mehrheit der Bevölkerung sichtbar machen, die Rücksicht übe und sich an Corona-Schutzmaßnahmen halte: Mit diesem Ziel wirbt ein breites Aktionsbündnis von 45 Gruppen für seine Kundgebung am heutigen Samstagnachmittag in Trier. Unter anderem der ehemalige Oberbürgermeister Klaus Jensen wird auftreten. Alle Details.

Das Trierer Aktionsbündnis „Trier hält zusammen“ ruft für Samstag, 12. Februar, zu einer Menschenkette durch die Trierer Fußgängerzone von der Simeonstraße bis zum Viehmarktplatz auf. „Wir wollen mit der Menschenkette ein klares Zeichen setzen für einen gesellschaftlichen und demokratischen Zusammenhalt angesichts dieser Pandemie“, erklärt Hans-Jürgen Bucher, Co-Vorsitzender der Lokalen Agenda Trier, eine der Gruppen im breit aufgestellten Aktionsbündnis.

Zu „Trier hält zusammen“ gehören inzwischen 45 Gruppen, Gewerkschaften, Unternehmen und demokratische Parteien an. Ziel sei es, dass die große Mehrheit der Bevölkerung sichtbar werde, die Rücksicht übe und sich für ein solidarisches Miteinander einsetze, die sich an Corona-Schutzmaßnahmen halte und sich soweit möglich auch impfe.

„Die seit zwei Jahren anhaltende Pandemie zehre an unseren Kräften. Am stärksten treffe es alle, die Tag für Tag in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Praxen gegen Corona ankämpfen – und vor allem jene, die persönlich unter der Pandemie leiden müssen“, so die Organisatoren in ihrem Aufruf. Nicht jede der Corona-Maßnahmen sei schlüssig, nicht jede Entscheidung nachvollziehbar oder gerecht. Geflüchtete, Leiharbeiterinnen und Obdachlose träfen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie besonders stark. Ihnen müsse die Solidarität gelten.

Wofür sich die Organisatoren von „Trier hält zusammen“ einsetzen

„Mit unserer Menschenkette grenzen wir uns klar ab von den rechtsautoritären und verschwörungs­ideologischen Inhalten, die bei Spaziergängen oder Kundgebungen von Kritikern von Coronaschutz-Maßnahmen wie dem ‚Team Freiheit Trier‘ verbreitet werden“, betont Alice Koller vom Verein Für ein buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts. „Auch ohne offensichtliche Nazis liegen diesen Demonstrationen von Anfang an eine gefährliche Mischung aus Demokratie- und Wissenschaftsfeindlichkeit bis Antisemitismus zugrunde. Wer den Staat als ‚krank‘ und als ‚Coronadiktatur‘ bezeichnet, bedient rechtspopulistische Denkmuster und verlässt den demokratischen Diskurs.“

Das Aktionsbündnis „Trier hält zusammen“ setze sich ein für mehr Mitmenschlichkeit und gegenseitige Rücksichtnahme, statt der Berufung aufs Widerstandsrecht mit Holocaust-Verharmlosung und Gewaltaufrufen. Es stehe für Vertrauen in wissenschaftliche Arbeit und Medizin, statt Verschwörungsdenken und Wissenschaftsfeindlichkeit. Es setze auf eine vielfältige Gesellschaft und eine Weiterentwicklung der Demokratie, statt absurde Diktatur-Vergleiche und demokratiefeindliche Äußerungen, die gesellschaftlichen Institutionen die Daseinsberechtigung absprechen.

Das Bündnis befürwortet eine Demokratisierung des Gesundheitssystems, statt einer Priorisierung der Wirtschaft gegenüber der Gesundheit und ihrer Vermarktung. Es stehe für gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion aller, statt für egoistische Selbstermächtigungsfantasien. Gewollt sind intensive gesell­schaftliche Debatten, die alle weiterbringen, statt selbstbezogene Forderungen nach Feier- und Konsumfreiheit sowie der Selbstinszenierung als Opfer der Corona-Schutzmaßnahmen.

„Wir wissen, dass es beim ‚Team Freiheit Trier‘ auch Aufrufe gab, sich an unserer Menschenkette zu beteiligen“, ergänzt Markus Pflüger von der AG Frieden Trier. „Wir haben klargemacht: Sie sind unerwünscht und werden als Störung einer friedlichen Menschenkette betrachtet.“ Pflüger kritisiert insbesondere die „unsäglichen Holocaust-Vergleiche der sogenannten Querdenker. Wenn sich Menschen aus diesem Spektrum an der Menschenkette beteiligen und dies eine Provokation sein soll, werden wir dem entschieden begegnen.“

„Wir begrüßen es, wenn Menschen ihre einseitige Desinformations-Blase verlassen und damit selbstkritisch zugeben, dass sie sich bisher geirrt haben“, sagt Pflüger. „Wir freuen uns, wenn sie künftig ein solidarisches Miteinander mit Rücksicht, konkret Mund-Nasenschutz-Masken, Schnelltests und auch Impfen, für sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mittragen und unterstützen.“

Zeitplan und Ort: So wird die Veranstaltung ablaufen

Zum Ablauf geben die Organisatoren folgende Informationen: ab 14 Uhr: Aufstellung der Menschenkette; Sammelpunkte: Simeonstraße (Höhe Sparkasse), Hauptmarkt, Brotstraße (Höhe Blaue Hand), Viehmarkt. An den Sammelpunkten werden die Bänder und Plakate für die Menschenkette verteilt, und es erfolgt eine Einreihung in die Kette durch Ordnerinnen und Ordner. Um 15 Uhr wird die Menschenkette gebildet und bleibt bis 15.15 Uhr bestehen.

Ab 15.30 Uhr: findet die Abschluss-Kundgebung auf dem Viehmarktplatz statt, Rednerinnen und Redner sind: Klaus Jensen, Dr. med. Christian Sprenger (med. Geschäftsführer Klinikum Mutterhaus), Br. Peter Berg (Regionalleiter BBT-Gruppe, Krankenhaus-Barmherzige Brüder), Alexander Schewerda (DFKI - Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Uni Trier), Paul Nachtwey (Beitrag zur Sozialpsychologie der Impfgegner/Querdenker), Dieter Burgard, (Beauftragter der Ministerpräsidentin für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen), Hildegard Slabik-Münter (Kinderärztin) sowie Wim Negelen, Internationaler Bund).